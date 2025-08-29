Афганистан будет представлен на форуме "Россия - Исламский мир" в Казани

Делегация Афганистана примет участие в работе экономического форума "Россия - Исламский мир" в Казани, где планирует подписать несколько контрактов по закупке российских нефтепродуктов и сельхозпродукции.

Власти Афганистана заявили об участии делегации страны на экономическом форуме "Россия-Исламский мир", который пройдет в столице Татарстана Казани, сообщил глава российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

"На форуме планируется подписание трех контрактов в сфере закупок афганской стороной нефтепродуктов, сельхозпродукции из России, а также контракт на инвестиции российской строительной компании в развитие инфраструктуры Афганистана"

- Рустам Хабибуллин

XVII Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026" пройдет в столице Татарстана 13-15 мая, напоминает РИА Новости.

Ранее мы писали о том, что Афганистан заинтересован в налаживании торговых связей с Россией и, если будут сняты банковские ограничения и другие препятствия, страна могла бы закупать у РФ энергоносители, зерно, лекарства и поставлять на российский рынок минеральные ресурсы, ковры, лекарственные растения, овощи и сухофрукты, сообщил посол Афганистана в РФ Гуль Хасан.