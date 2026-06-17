Жители Крыма ощутили землетрясение

Этим утром в Черном море была зафиксирована череда землетрясений. Подземные толчки ощущались в Севастополе, рассказал Развозжаев.

В понедельник семь землетрясений в Черном море были зарегистрированы сейсмологами, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"По оперативным данным Крымской сейсмической сети, сегодня утром в Черном море произошли семь землетрясений, два из которых были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками"

– Михаил Развожаев

Жители могли ощутить землетрясения в 06:14 мск и в 08:48 мск. Магнитуда первого составила 3,7, второго - 4,4. Они произошли на расстоянии около 26 км и 30 км от Севастополя соответсвенно.

"Не исключена вероятность повторных толчков. Прошу всех сохранять спокойствие"

– Михаил Развожаев

Он добавил, ссылаясь на спасательные службы города, что в Севастополе подземные толчки не привели к повреждениям.