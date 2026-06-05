Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Каспии

Сегодня в акватории Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 3,5, очаг которого зафиксировали азербайджанские сейсмологи на глубине 18 км.

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,5 на глубине 18 км, зафиксированное в 11:53 по местному времени. Об этом сообщает Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы НАНА.

Отметим, всего в Каспийском море ежегодно происходит около 206 землетрясений. С начала 2026 года зафиксировано более 50 сейсмическое событие магнитудой до 5,1.

​Информации о разрушениях или пострадавших в результате сейсмического события не поступало. Как правило, подземные толчки подобной мощности не ощущаются жителями прибрежных зон и не представляют угрозы для инфраструктуры.