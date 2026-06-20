Иран увеличил экспорт нефти через Ормуз – СМИ

Американские СМИ пишут, что Тегеран увеличил экспорт сырой нефти через территорию Ормузского пролива до самого высокого уровня после снятия блокады США.

Иран нарастил объемы экспорта сырой нефти через Ормузский пролив, пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что экспорт достиг самого высокого уровня с начала конфликта после снятия блокады Соединенных Штатов.

"Иран увеличил объемы транспортировки сырой нефти через Ормузский пролив до самого высокого уровня с начала войны"

– Bloomberg

Согласно публикации агентства, в Ормузский пролив вошли три супертанкера – Elva, Virgo и Vigor. Они содержат в общей сложности около шести млн баррелей сырой иранской нефти.

Как отмечают источники, эти танкеры отправляются с острова Харк (главного узла иранского нефтяного экспорта) на территорию Сингапура.

Напомним, ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи официально заявил о том, что на переговорах между Ираном и США в Швейцарии были сняты ограничения на экспорт иранской нефти.