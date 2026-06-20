Иран увеличил экспорт нефти через Ормуз – СМИ

Иран нарастил объемы экспорта сырой нефти через Ормузский пролив, пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Сообщается, что экспорт достиг самого высокого уровня с начала конфликта после снятия блокады Соединенных Штатов.
"Иран увеличил объемы транспортировки сырой нефти через Ормузский пролив до самого высокого уровня с начала войны"
– Bloomberg
Согласно публикации агентства, в Ормузский пролив вошли три супертанкера – Elva, Virgo и Vigor. Они содержат в общей сложности около шести млн баррелей сырой иранской нефти.
Как отмечают источники, эти танкеры отправляются с острова Харк (главного узла иранского нефтяного экспорта) на территорию Сингапура.
Напомним, ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи официально заявил о том, что на переговорах между Ираном и США в Швейцарии были сняты ограничения на экспорт иранской нефти.