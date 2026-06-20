Вестник Кавказа

Пекин рассчитывает на сохранение позитивного импульса в переговорах между США и ИРИ

Пекин рассчитывает на сохранение позитивного импульса в переговорах между США и ИРИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти КНР выразили надежду на сохранение позитивного импульса в переговорах США и Ирана. Пекин также поддерживает посреднические усилия Пакистана и Катара.

Китай приветствует переговорный процесс между Ираном и США. Пекин рассчитывает на сохранение позитивного импульса между сторонами и прогресс в переговорах, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. 

В МИД Китая также заявили о поддержке посреднической деятельности Пакистана, Катара и других стран, направленной на урегулирование ближневосточного кризиса. 

В МИД КНР выразили надежду на дальнейшее развитие диалога. Пекин рассматривает переговоры как ключевой фактор стабилизации.

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