Пекин рассчитывает на сохранение позитивного импульса в переговорах между США и ИРИ

Власти КНР выразили надежду на сохранение позитивного импульса в переговорах США и Ирана. Пекин также поддерживает посреднические усилия Пакистана и Катара.

Китай приветствует переговорный процесс между Ираном и США. Пекин рассчитывает на сохранение позитивного импульса между сторонами и прогресс в переговорах, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

В МИД Китая также заявили о поддержке посреднической деятельности Пакистана, Катара и других стран, направленной на урегулирование ближневосточного кризиса.

В МИД КНР выразили надежду на дальнейшее развитие диалога. Пекин рассматривает переговоры как ключевой фактор стабилизации.