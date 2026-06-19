Акция "Линия памяти" проходит в Москве

В российской столице в эти минуты проходит традиционная акция "Линия памяти", которая приурочена к Дню памяти и скорби – дню, когда началась Великая Отечественная война.

Ежегодная акция "Линия памяти" проводится сегодня, в День памяти и скорби, в Москве. На Крымской набережной в парке "Музеон" будут зажжены 1418 свечей – ровно столько дней длилась Великая Отечественная война.

Как рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, сотни жителей Москвы посещают акцию, причем семьями, чтобы выразить уважение предкам и передать эстафету памяти далее, своим детям.

"Каждая свеча – это целый день войны: день, наполненный испытаниями, героизмом и мужеством наших предков"

– Алексей Фурсин

Чиновник добавил, что в общей сложности власти Москвы подготовили около 60 событий, которые будут проводиться на 40 культурных площадках, пишет ТАСС.