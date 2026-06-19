В МИД Ирана озвучили цели переговоров в Бюргенштоке

Ирано-американские переговоры должны начаться в Швейцарии в ближайший час. В преддверии встречи в МИД Ирана рассказали о целях этих переговоров.

Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном будут сосредоточены на выполнении пунктов меморандума о прекращении войны. Об этом написал на своих страницах в социальных сетях Эсмаил Багаи, официальный представитель МИД ИРИ.

"Согласно статье 13 меморандума о взаимопонимании, начало переговоров по окончательному соглашению зависит от выполнения статей 1, 4, 5, 10 и 11. Без выполнения этих положений, особенно статьи 1 (окончание войны на всех фронтах, включая Ливан), невозможно перейти к этапу переговоров по окончательному соглашению. Сегодняшние переговоры сосредоточены на выполнении вышеупомянутых статей, особенно статьи 1"

– Эсмаил Багаи

Кроме того, официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства сообщил, что на встрече будут обсуждаться отмена санкций в отношении иранской нефти и разблокировка активов Исламской Республики.

"(Переговоры – прим. ред) также сосредоточены на рассмотрении мер, предусмотренных для выполнения статей 10 (вопрос об экспорте иранской нефти) и 11 (разблокировка замороженных иранских активов)"

– Эсмаил Багаи

Напомним, сегодня в швейцарском Бюргенштоке стартуют технические переговоры США и Ирана. Как ожидается, они пройдут в закрытом формате. На встрече будут также присутствовать посредники из Пакистана и Катара.