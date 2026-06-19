Глава Пакистана будет лично посредничать на встрече США и Ирана в Бюргенштоке

Высшее руководство Пакистана – премьер-министр Шахбаз Шариф и командующий ВС Асим Мунир – прибудет завтра в Швейцарию для участия в переговорном раунде США-Иран по имплементации положений меморандума о взаимопонимании и запуску новой ядерной сделки.

Представители МИД Исламской Республики Пакистан сообщили о почти завершенной подготовке визита председателя пакистанского правительства Шахбаза Шарифа в Швейцарию. Шариф будет участвовать во встрече делегаций США и Ирана на курорте Бюргеншток в роли посредника.

Вместе с ним в Швейцарию летит командующий ВС Пакистана Асим Мунир, чтобы также оказывать посреднические услуги на новом переговорном раунде США-Иран.

"Премьер-министр Шахбаз Шариф и командующий армией Асим Мунир примут участие в технических переговорах между США и Ираном в Швейцарии 21 июня"

– МИД Пакистана

Как пишет РИА Новости, Исламабад оценивает прогресс подготовки визита Шахбаза Шарифа на Бюргеншток в 70%.

Напомним, что завтра на швейцарском курорте пройдут технические консультации США и Ирана, связанные с исполнением сторонами меморандума о взаимопонимании и подготовкой новой ядерной сделки. С американской стороны на Бюргенштоке уже находятся спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Иранская делегация во главе со спикером Меджлиса Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи вылетела в Швейцарию этим вечером.