Вестник Кавказа

Боксер из Азербайджана выиграл Кубок мира в Китае

Боксер из Азербайджана выиграл Кубок мира в Китае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский боксер Саидджамшид Джафаров стал победителем Кубка мира. Турнир состоялся в городе Гуйян (Китай).

Представитель Азербайджана Саидджамшид Джафаров одержал победу на Кубке мира по боксу, который проходил в китайском городе Гуйян.

Азербайджанский спортсмен, выступающий в весовой категории до 75 кг, в финальном бою сражался с Рами Киуаном (Болгария).

Гуйян

Саидджамшид Джафаров стал победителем во всех трех раундах. Счет поединка составил 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28). Взяв верх над соперником, представитель сборной Азербайджана завоевал золотую награду Кубка мира.

Напомним, что Кубок мира представляет собой второе рейтинговое соревнование года. В турнире принимали участие 300 спортсменов из 40 стран мира. Азербайджанская сборная завершила его с одной золотой и двумя бронзовыми наградами. Ранее третье место заняли боксеры из Азербайджана Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Альфонсо Домингес (90 кг).

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