Боксер из Азербайджана выиграл Кубок мира в Китае

Представитель Азербайджана Саидджамшид Джафаров одержал победу на Кубке мира по боксу, который проходил в китайском городе Гуйян.
Азербайджанский спортсмен, выступающий в весовой категории до 75 кг, в финальном бою сражался с Рами Киуаном (Болгария).
Гуйян
Саидджамшид Джафаров стал победителем во всех трех раундах. Счет поединка составил 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28). Взяв верх над соперником, представитель сборной Азербайджана завоевал золотую награду Кубка мира.
Напомним, что Кубок мира представляет собой второе рейтинговое соревнование года. В турнире принимали участие 300 спортсменов из 40 стран мира. Азербайджанская сборная завершила его с одной золотой и двумя бронзовыми наградами. Ранее третье место заняли боксеры из Азербайджана Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Альфонсо Домингес (90 кг).