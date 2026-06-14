ЦИК Армении опроверг спекуляции Роберта Кочаряна

Попытка лидера "партии войны" Роберта Кочаряна уличить правящую партию в организации вбросов на парламентских выборов обернулась провалом – ЦИК Армении объяснил, почему учтенных бюллетеней больше на 30 тыс, чем подписей в опубликованных избирательных протоколах.

Центральный избирательный комитет Республики Армения опубликовал опровержение обвинений, озвученных лидером "партии войны" и идеологом армяно-азербайджанского конфликта Робертом Кочаряном на основании официальной статистики парламентских выборов, состоявшихся 7 июня.

Кочарян заявил, что его сторонники обнаружили несоответствие между двумя числами – количеством действительных бюллетеней, поданных на выборах, и количеством подписей в избирательных протоколах. Первых больше на 30 тыс, чем вторых, и это дало Кочаряну повод обвинить правящую партию "Гражданский договор" в организации вбросов бюллетеней.

ЦИК Армении раскрыл истинную причину разницы в числе бюллетеней и подписей: армянское законодательство не позволяет публиковать списки проголосовавших в воинских частях и в тюрьмах – поданные военными и заключенными бюллетени подсчитаны, но их имена не раскрываются.

Поэтому надуманные обвинения Роберта Кочаряна, свидетельствующие либо о его незнании армянского законодательства, либо о желании сфабриковать претензии к результатам парламентским выборов под каким угодно предлогом, в ЦИК РА охарактеризовали как спекуляции.

Напомним, что блок лидера "партии войны" Роберта Кочаряна "Армения" по итогам выборов потерял 15 депутатских мандатов и более половины поддержки избирателей – в парламенте десятого созыва у него всего 12 мест.