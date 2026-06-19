Российское посольство возложило цветы к Вечному огню в Ереване

Посол РФ в Ереване и представители российского посольства приняли участие в траурной церемонии, посвященной 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Посол России в Армении Сергей Копыркин и другие сотрудники российского посольства возложили цветы к Вечному огню в парке Победы в Ереване, сообщают российские СМИ.

Траурная церемония прошла в связи с Днем памяти и скорби, к 85-летию с начала Великой Отечественной войны.

Также в ней приняли участие представители 102-й российской военной базы и Погрануправления ФСБ России.

Кроме того, цветы возложили служащие армянских государственных структур, молодежные организации и представители дипмиссий стран СНГ и дружественных государств.

Напомним, 22 июня в России отмечается День памяти и скорби – годовщина со дня начала Великой Отечественной войны.