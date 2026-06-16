"Азербайджанские авиалинии" пополнили авиапарк новым Airbus A320neo

Компания AZAL приобрела четвертый современный самолет Airbus A320neo. Всего авиакомпания располагает 28 самолетами.

Флагманская авиакомпания Азербайджана AZAL ("Азербайджанские авиалинии") пополнила парк еще одним лайнером Airbus A320neo нового поколения.

Новый самолет стал четвертым Airbus A320neo в авиапарке компании, которые насчитывает всего 28 воздушных судов.

Ввод нового самолета в эксплуатацию сделает перелеты более комфортными – салон Airspace более просторный, оснащен специальными креслами и увеличенными багажным полкам для ручной клади. Кроме того, на борту пассажирам будет доступна современная система развлечений, высокоскоростной Wi-Fi, а также индивидуальные мониторы в салоне бизнес-класса.

Самолет с двигателями нового поколения отличается высокой топливной эффективностью, сниженным уровнем выбросов углекислого газа и дальностью полета до 6 300 км. Воздушное судно может эффективно эксплуатироваться на региональных и среднемагистральных маршрутах.