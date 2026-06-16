"Азербайджанские авиалинии" пополнили авиапарк новым Airbus A320neo

Флагманская авиакомпания Азербайджана AZAL ("Азербайджанские авиалинии") пополнила парк еще одним лайнером Airbus A320neo нового поколения.
Новый самолет стал четвертым Airbus A320neo в авиапарке компании, которые насчитывает всего 28 воздушных судов.
Ввод нового самолета в эксплуатацию сделает перелеты более комфортными – салон Airspace более просторный, оснащен специальными креслами и увеличенными багажным полкам для ручной клади. Кроме того, на борту пассажирам будет доступна современная система развлечений, высокоскоростной Wi-Fi, а также индивидуальные мониторы в салоне бизнес-класса.
Самолет с двигателями нового поколения отличается высокой топливной эффективностью, сниженным уровнем выбросов углекислого газа и дальностью полета до 6 300 км. Воздушное судно может эффективно эксплуатироваться на региональных и среднемагистральных маршрутах.