ЧМ-2026: Уругвай и Кабо-Верде сыграли вничью

На ЧМ-2026 состоялась заключительная встреча 2-го тура группового этапа в квартете H. Сборным Уругвая и Кабо-Верде не удалось выявить победителя.

В Майами только что завершилась встреча 2-го тура чемпионата мира по футболу в квартете H между сборными Уругвая и Кабо-Верде. Команды сыграли вничью 2:2.

Голами в составе Уругвая отметились полузащитник Максимилиано Араухо (44-я минута) и нападающий Агустин Каноббио (45+6). У Кабо-Верде отличились полузащитник Кевин Ленини (22-я) и нападающий Элиу Варела (61-я).

Ранее сегодня в группе H сборная Испания разгромила Саудовскую Аравию со счетом 4:0. Таким образом, на данный момент лидером квартета с 4 очками является Испания. Второе и третье место занимают Кабо-Верде и Уругвай, набравшие по 2 очка. На четвертой строчке располагается Саудовская Аравия (1 очко).