Первая леди Турции оценила стамбульскую выставку

В Стамбуле сегодня открылась экспозиция, посвященная устойчивому будущему и осознанному потреблению, которую посетила и оценила первая леди страны Эмине Эрдоган.

В крупнейшем турецком мегаполисе Стамбуле сегодня на площади Таксим открылась выставка "Ноль отходов для устойчивого будущего", организованная при содействии профильных государственных учреждений. Ее посетила супруга президента Турции Эмине Эрдоган, призвав жителей мегаполиса осознать ценность природных ресурсов и человеческого труда.

"Выставка, организованная под эгидой нашего Фонда "Ноль отходов", служит ярким напоминанием о том, как бесценны каждый кусок хлеба, каждая капля воды и каждый вложенный в землю труд"

- Эмине Эрдоган

Выставка призвана не только проинформировать общественность о принципах устойчивого развития, но и стать важным шагом в формировании новой культурной модели бережного отношения к окружающей среде, отметила первая леди Турции, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Супруга турецкого лидера призвала посетить экспозицию всех жителей города, а также выразила надежду на то, что она принесет благие результаты обществу и поможет в распространении более осознанной культуры жизни, говорится в ее публикации в соцсетях.