Иранская делегация покидает место переговоров с США

Делегация Ирана, как передают иранские СМИ, покидает место, где сегодня проходили переговоры с США при посредничестве Пакистана и Катара.
Представители Тегерана уезжают с места проведения переговоров с американской стороной, такую информацию распространил телеканал Press TV.
"Иранская делегация уезжает на фоне завершения четырехсторонних переговоров"
– телеканал
Напомним, что переговоры США и Ирана прошли сегодня в Швейцарии в городе Бюргенштоке. Посредниками выступали представители Пакистана и Катара.