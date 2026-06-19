Вестник Кавказа

Иранская делегация покидает место переговоров с США

Иранская делегация покидает место переговоров с США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Делегация Ирана, как передают иранские СМИ, покидает место, где сегодня проходили переговоры с США при посредничестве Пакистана и Катара.

Представители Тегерана уезжают с места проведения переговоров с американской стороной, такую информацию распространил телеканал Press TV.

"Иранская делегация уезжает на фоне завершения четырехсторонних переговоров"

– телеканал

Напомним, что переговоры США и Ирана прошли сегодня в Швейцарии в городе Бюргенштоке. Посредниками выступали представители Пакистана и Катара.

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