Взрыв на заводе СПГ в Катаре: пострадали 54 человека

В Катаре в ночь на понедельник прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе. Известно о 54 пострадавших, 18 человек пропали без вести.

Взрыв произошел в Катаре на газоперерабатывающем заводе в промышленной зоне Рас-Лаффан – крупнейшем в мире центре про производству СПГ.

В МВД Карата сообщили о десятках пострадавших.

"Общее число пострадавших в результате аварии, произошедшей на одном из заводов в промышленном районе Рас-Лаффан, составляет 54 человека, в то же время поисково-спасательная группа Сил внутренней безопасности "Лехвия" совместно с гражданской обороной проводит операцию по поиску 18 пропавших без вести людей"

– МВД Катара

В ведомстве причиной взрыва назвали техническую неисправность. Также сообщается, что утечек, угрожающих безопасности людей, не зафиксировано.

Взрыв стал результатом эксплуатационной ошибки на газоперерабатывающем заводе Barzan, пишет со ссылкой на источник агентство Reuters.

Отметим, что на Катар приходится 20% всего мирового СПГ.