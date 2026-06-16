Катар готовится к открытию Ормуза и возвращает СПГ-танкеры в регион

На Ближний Восток движется несколько СПГ-танкеров Катара, страна стремится вернуть суда перед открытием Ормузского пролива, чтобы быстро восстановить газовые поставки.

Катар возвращает в регион танкеры для перевозки сжиженного природного газа в ожидании скорого открытия Ормузского пролива, передает агентство Bloomberg.

Согласно данным систем отслеживания, по крайней мере четыре катарских СПГ-танкера направляются в регион после простоя или движения в другом направлении. Также на Ближний Восток идет судно, зафрахтованное Катаром. Таким образом Катар ожидает прибытия пяти СПГ-танкеров, все они имеют пунктом назначения СПГ-терминал в Рас-Лаффане, крупнейшем в мире экспортном терминале СПГ, находящемся в Катаре.

Кроме того, четыре танкера ожидают возможности пройти Ормуз, находясь в Оманском заливе.

Катар рассчитывает на быстрое возобновление экспорта СПГ с открытие Ормузского пролива после подписания меморандума между США и Ираном, которое должно состояться в эту пятницу.

С начала конфликта, начавшегося 28 февраля, Катар не вернул в свои порты ни одного пустого судна. Всего Катар располагает 70 СПГ-танкерами.