Катар хочет восстановить 80% экспорта СПГ в течение 2 месяцев – СМИ

В Катаре рассчитывают нарастить производство сжиженного природного газа и восстановить до 80% экспорта на фоне новостей об открытии Ормузского пролива, сообщают СМИ.

Катар ожидает восстановления своего экспорта СПГ до 80% после открытия Ормузского пролива в течение следующих двух месяцев, пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Доха рассчитывает на скорое наращивание оперативного производства сжиженного природного газа, за счет которого восстановятся экспортные мощности.

"Государственная нефтегазовая компания QatarEnergy уведомила клиентов, что планирует увеличить объемы производства СПГ примерно до 50% от общей мощности через месяц после восстановления безопасного судоходства в проливе"

– Bloomberg

Еще через месяц показатель ожидаемо вырастит до 80%, пишет агентство.

При этом, согласно источникам, чтобы восстановить оставшиеся экспортные мощности, которые эквивалентны двум производственным линиям, необходимо потратить годы, так как они получили серьезные повреждения в результате ракетных ударов Ирана в марте.

Как пишет Bloomberg, в течение последних двух месяцев QatarEnergy проводит тестирование оборудования и необходимое техническое обслуживание для того, чтобы осуществить быстрый перезапуск.

В этот период некоторые из производственных линий работали на сниженной мощности для экспортных поставок в соседние страны, говорится в материале агентства.

Напомним, в настоящее время Катар, наряду с США и Австралией, входит в тройку крупнейших в мире экспортеров СПГ.