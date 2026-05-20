Вестник Кавказа

Кир Стармер уходит в отставку

Кир Стармер уходит в отставку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Британский премьер Кир Стармер объявил об отставке. Он также призвал своих однопартийцев подготовить кандидатов на пост нового лидера.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уходит в отставку. Об этом он сообщил 22 июня в своем обращении, опубликованном на его страницах в социальных сетях.

"Я подам в отставку с поста лидера лейбористской партии. Я говорил с его Величеством королем сегодня утром, чтобы сказать ему о своем решении"

– Кир Стармер

Он также обратился к своим однопартийцам с призывом подготовить кандидатов на пост нового лидера. До его избрания Стармер продолжит исполнять обязанности премьера.

По данным СМИ, новым премьер-министром Великобритании может стать Энди Бернем, который в настоящее время занимает должность мэра графства Большой Манчестер.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
840 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.