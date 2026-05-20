Британский премьер Кир Стармер объявил об отставке. Он также призвал своих однопартийцев подготовить кандидатов на пост нового лидера.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уходит в отставку. Об этом он сообщил 22 июня в своем обращении, опубликованном на его страницах в социальных сетях.

"Я подам в отставку с поста лидера лейбористской партии. Я говорил с его Величеством королем сегодня утром, чтобы сказать ему о своем решении"

– Кир Стармер

Он также обратился к своим однопартийцам с призывом подготовить кандидатов на пост нового лидера. До его избрания Стармер продолжит исполнять обязанности премьера.

По данным СМИ, новым премьер-министром Великобритании может стать Энди Бернем, который в настоящее время занимает должность мэра графства Большой Манчестер.