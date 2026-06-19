SOCAR экспортирует в Армению тысячу тонн дизтоплива

Азербайджан продолжает развивать торговлю с Арменией: завтра из Баку транзитом через Грузию отправятся 17 цистерн с дизтопливом для армянского рынка.

Как рассказали сегодня в пресс-службе "Азербайджанских железных дорог", завтра с бакинской станции "Баладжары" будет отправлена еще одна партия экспортного дизтоплива с пунктом назначения в Армении.

Ввиду отсутствия между Азербайджаном и Армении прямых транспортных коммуникаций, эта партия, как и все предыдущие, проследует транзитом через Грузию.

Уточняется, что размер новой партии составит 1 тыс т дизтоплива. Поставки уже загружены в 17 железнодорожных цистерн и ожидают отправки согласно расписанию ж/д-сообщения.

Эта партия будет крупнейшей за три месяца: в мае в Армению из Азербайджана были поставлены 8 вагонов дизтоплива (0,479 тыс т), в апреле – 15 вагонов (0,887 тыс т). Рекордная поставка нефтепродуктов в рамках армяно-азербайджанской торговли состоялась в марте, когда в Армению уехал товарный поезд из 33 вагонов (1,984 тыс т дизтоплива и 135 т удобрений).