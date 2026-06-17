Россия сокращает закупки грузинского вина

Грузинского вина на прилавках российских магазинов будет меньше – только в мае страна на треть сократила его закупки в Грузии, оставаясь его крупнейшим покупателем.

Российским любителям благородного грузинского вина придется на время изменить своим привычкам: его на прилавках российских винных магазинов стало меньше, поскольку Россия в мае более чем на треть в годовом выражении сократила импорт, свидетельствуют данные статистической службы Грузии (Сакстата).

Так, если в апреле российские компании закупили грузинского вина на $17,2 млн, то в мае в страну ввезли вина лишь на $10,9 млн. что на 35,9% меньше в годовом выражении, передает РИА Новости.

Тем не менее, Россия сохранила за собой лидерство в закупках солнечного напитка у Грузии, существенно обогнав Польшу ($1,6 млн) и Украину ($1 млн), говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что только за первые четыре месяца 2026 года объем экспорта грузинского вина на российский рынок превысил 15 тыс т и принес почти $45 млн выручки. С января по апрель текущего года Грузия экспортировала в Россию более 15 тыс т вина, что на 6% больше аналогичного показателя 2025 года. При этом в апреле поставки вина на российский рынок составили 4,1 тыс т, что на 11% меньше данных за апрель 2025 года.