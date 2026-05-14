Маршрут "Тропа желаний" на Мамисоне снова доступен туристам

В Северной Осетии туристы снова могут прогуляться по горному экологическому маршруту на курорте Мамисон "Тропа желаний" – тропа освободилась от снега.

На всесезонном горном курорте Мамисон в Северной Осетии сошел снег в районе "Тропы желаний", об этом рассказали в пресс-службе курорта.

"Экомаршрут "Тропа желаний" вышел из-под снега — можно пройтись, сделать красивые кадры, посмотреть по сторонам и увидеть Мамисон с летнего ракурса"

– курорт Мамисон

Протяженность маршрута – 2,5 км, он подходит неподготовленным туристам и семьям с детьми. Тропа начинается у верхней станции канатной дороги Зарамаг (2950 м), прогулка занимает около часа. Маршрут радиальный.

По пути туристы могут увидеть четыре арт-объекта, среди которых "Колокол желаний".

Канатная дорога Калак — Зарамаг-1 работает с 09:00 до 16:00 на подъем, взрослый прогулочный билет обойдется сейчас в 1000 рублей, детский – в 600 рублей.