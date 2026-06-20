Пезешкиан едет в Пакистан

В Иране сообщили о готовящемся визите президента страны в Пакистан. В ходе поездки будут обсуждаться отношения двух стран, а также ситуация вокруг ирано-американских переговоров.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправится с однодневным визитом Пакистан. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

По данным агентства Tasnim, которое ссылается на директора департамента по связям с общественностью канцелярии президента Хабиба Аббаси, поездка запланирована на 23 июня.

"Поездка состоится завтра и, вероятно, будет однодневной. Одним из причин визита является выражение благодарности за усилия Пакистана по посредничеству в переговорах между Ираном и США"

– Хабиб Аббаси

Он отметил, что во время визита Пезешкиан намерен обсудить с руководством Пакистана вопрос расширения экономических отношений между двумя странами.

Напомним, США и Иран накануне провели переговоры в Швейцарии. Они прошли при посредничестве Пакистана и Катара.