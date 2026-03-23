Почти 20 землетрясений произошли у берегов Севастополя

В Черном море, неподалеку от Севастополя, в понедельник произошли 19 землетрясений. Жители и гости города почувствовали четыре.

Множественные землетрясения случились сегодня в Черном море в районе Севастополя, рассказала заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета Марина Бондарь.

"За сегодня зафиксировано 19 землетрясений магнитудой от 1.0 до 4.4 в Черном море, на удалении 30 км от Севастополя"

– Марина Бондарь

Она уточнила, что на суше чувствовались четыре из них.

Сейсмолог добавила, что последний подземный толчок был зафиксирован в 21:18 мск. По ее информации, магнитуда этого землетрясения равнялась 3, передает РИА Новости.