Севастополь и Ялта вошли в десятку популярных городов для одиночного отпуска

Российские аналитики сервиса бронирования Твил.Ру включили Севастополь и Ялту в топ 10 самых востребованных маршрутов для одиночных поездок в начале весны.

Восьмая строчка официально досталась Севастополю со средней стоимостью проживания 2533 рублей за сутки. Здесь гости обычно останавливаются на две ночи.

Десятое место закрепилось за Ялтой с более высоким ценником в 3027 рублей и средней продолжительностью отдыха в пять дней.

Лидером рейтинга стала Москва, на которую пришлось 20% всех бронирований от людей, отдыхающих в одиночестве. Вторую позицию занял Санкт-Петербург с показателем в 14%, а замкнул тройку лидеров Сочи, куда отправились 6% туристов.

Аналитики также перечислили другие города, дополнившие топ-10 привлекательных направлений первого месяца весны. В этот список попали Краснодар, Казань, Калининград, Нижний Новгород и Кисловодск со средним чеком от 2200 до 2994 рублей за ночь.

При этом самыми бюджетными направлениями для мартовского отдыха эксперты признали Евпаторию, Феодосию и Симферополь.