Вестник Кавказа

Минкультуры РФ определило этапы восстановления здания панорамы "Оборона Севастополя"

Минкультуры РФ определило этапы восстановления здания панорамы "Оборона Севастополя"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министерство культуры РФ приняло решение о первоочередном ремонте кровли здания панорамы "Оборона Севастополя" для предотвращения дальнейшего разрушения несущих стен.

Делегация Министерства культуры РФ вместе с директором Музея обороны Севастополя Михаилом Смородкиным провели визуальный осмотр здания и определили этапы восстановительных работ. Об этом сообщило ведомство в официальном заявлении.

"По итогам осмотра было принято решение о необходимости срочного восстановления крыши, чтобы сохранить каменные стены здания от последствий атмосферных осадков и возможных разрушений"

- Минкультуры РФ

Специалисты также установили порядок дальнейших действий. Ремонтно-реставрационные мероприятия внутри помещений начнутся только после восстановления кровли, а вопрос создания нового полотна и выбора подрядчика будет стоять в последнюю очередь.

"Серьезно пострадало выставочное пространство - так называемая "круговая галерея", где предполагалось разместить новую экспозицию, рассказывающую об истории Севастополя"

- Минкультуры РФ

В галерее обрушились перекрытия, сгорел светоотражающий материал и повреждены инженерные сети. При этом фасад, остекление и скульптурные бюсты сохранились в удовлетворительном состоянии.

"Часть помещений - вестибюль и рабочие кабинеты сотрудников на входе в здание, где предполагалось разместить экскурсионный отдел - не пострадали от пожара"

- Минкультуры РФ

Дополнительно в министерстве отметили, что декоративные элементы интерьера, витражное панно и бюст автора панорамы Франца Алексеевича Рубо уцелели.

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