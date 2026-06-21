Эрдоган и Пезешкиан обсудили укрепление мира на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщило Управление по коммуникациям Администрации президента Турции на странице в соцсети.
Участники переговоров обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки. Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценил достигнутое соглашение между Ираном и США.
"Турция готова оказать всевозможную поддержку для того, чтобы дипломатический процесс завершился достижением устойчивого мира"
— Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции призвал пресекать попытки сорвать переговорный процесс между США и Ираном. Он указал на необходимость работы для обеспечения стабильности в ближневосточном регионе и подтвердил участие Анкары в этом процессе.
Также Турция и Иран договорились расширять экономическое партнерство и продолжат развивать сотрудничество в сферах торговли, финансов и энергетики.