Эрдоган станет кандидатом на предстоящих выборах президента Турции

Турецкая правящая Партия справедливости и развития объявила, что глава государства Реджеп Тайип Эрдоган станет кандидатом на предстоящих президентских выборах.

В Турции правящая Партия справедливости и развития (Ak Parti) выдвинет действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана кандидатом на предстоящих выборах президента страны. Об этом сообщил представитель партии Омер Челик на брифинге.

"С точки зрения нашей партии, кандидатом в президенты на предстоящих выборах является наш президент, господин Эрдоган"

— Омер Челик

Ранее партийное руководство склонялось к проведению голосования весной 2028 года ради стабилизации экономики, а старший советник президента Мехмет Учум допускал перенос даты на 16 апреля 2028 года через досрочный роспуск парламента. Сам Эрдоган при этом заявлял, что выборы должны состояться в утвержденный срок в мае 2028 года.

Отметим, что по данным опроса компании ASAL Araştırma, почти 60% граждан Турции поддерживают проведение досрочных всеобщих выборов в стране.