Вестник Кавказа

Иранская делегация отправилась в Оман на переговоры по Ормузу

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители властей Ирана вылетели в Оман: там состоятся переговоры, посвященные управлению судоходством в Ормузском проливе.

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи отправились в Оман, об этом глава внешнеполитического ведомства ИРИ написал на своей странице в соцсети.

По словам руководителя МИД Ирана, в повестку встреч в Омане войдут вопросы, относящиеся к теме будущего управления движением судов в Ормузском проливе.

Аббас Аракчи уточнил, что в программу визита войдет также встреча с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

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