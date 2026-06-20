Иран продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ по прежним принципам

В МИД Ирана заявили о продолжении взаимодействия с МАГАТЭ по прежним принципам и в соответствии с обязательствами страны по соглашению о гарантиях нераспространения ядерного оружия.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о продолжении взаимодействия Тегерана с МАГАТЭ по прежним принципам. Об этом он заявил агентству IRNA.

"Взаимодействие с МАГАТЭ продолжится в соответствии с обязательствами Ирана по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, по уже существующему порядку и в соответствии с постановлениями парламента и решениями Высшего совета национальной безопасности Ирана"

— Исмаил Багаи

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что инспекторы международной организации могут прибыть в Иран уже на текущей неделе. При этом агентство IRNA со ссылкой на осведомленные источники отмечает, что на состоявшихся в Швейцарии переговорах Ирана и США ядерная тематика не обсуждалась.

Ранее дипломат подчеркивал, что допуск инспекторов на иранские ядерные объекты, которые подверглись бомбардировкам, будет напрямую зависеть от итогов диалога с Вашингтоном. Доступ к АЭС "Бушер" у агентства по-прежнему есть.

Тегеран пошел на ограничение сотрудничества с международным ведомством и урезал доступ к своим объектам после ударов США в июне 2025 года. В тот период власти объявили, что любые шаги в отношении работы с организацией координирует исключительно Высший совет национальной безопасности Ирана.