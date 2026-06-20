Население Грузии выросло почти на 6% за 10 лет

"Сакстат" опубликовал окончательные результаты переписи населения Грузии, которая проходила в ноябре-декабре 2024 года.

С 2014-го по 2024 год численность населения Грузии выросла на 5,8%, следует из окончательных данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

Согласно им, на момент проведения переписи-2024 в Грузии жили 3 929 581 человек, это на 5,8% больше, чем по итогам 2014 года.

Численность населения Тбилиси за те же десять лет выросла на 20,1%.

Большинство населения Грузии – 62,5% – живут в городах, остальные 37,5% проживают в сельской местности.

Женщин в Грузии живет больше мужчин – по данным переписи, 52,1% населения составляют именно они.