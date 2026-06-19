Глава Бакинского офиса Совета Европы вызван в МИД Азербайджана

Сегодня руководитель Бакинского офиса Совета Европы Петр Зих был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана.

Петр Зих – руководитель Бакинского офиса Совета Европы – сегодня был вызван в МИД Азербайджана, об этом рассказали в Управлении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.

На встрече европейскому дипломату был выражен резкий протест из-за решения ЕСПЧ против Азербайджана от 18 июня. Было особо отмечено, что упомянутое решение несправедливо, предвзято и не соответствует нормам международного права.

Было также указано на то, что в решении ЕСПЧ от 16 июня 2016 года по делу "Чирагов и другие против Армении" сам суд зафиксировал, что азербайджанские земли фактически были оккупированы Арменией, и на них существовал оккупационный режим, получавший прямую военную и финансовую поддержку Еревана. Поэтому именование в принятом сейчас решении этих территорий в качестве т. н. "НКР" вступает в противоречие с международным правом и судебными процедурами.

Также Петру Зиху был выражен протест против использования судом терминологии, противоречащей международно признанному суверенитету и территориальной целостности АР: использование в решении таких формулировок, как "линия соприкосновения между Азербайджаном и "НКР", а также армия, органы власти, генпрокурор и омбудсмен самопровозглашенного режима, представляет собой попытку легитимизировать бывший незаконный сепаратистский режим.

Наконец, на встрече до сведения дипломата было доведено, что Баку решительно отвергает данное решение суда. Кроме того, Азербайджан рассмотрит все возможные средства и выполнит шаги, необходимые для защиты своих законных интересов.