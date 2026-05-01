В Грозном построят логистический комплекс Ozon на 4 тыс рабочих мест

Компания Ozon построит логистический комплекс на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный", что позволит создать около 4 тыс рабочих мест. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров по итогам посещения объекта вместе с министром финансов РФ Антоном Силуановым.
Глава Чечни отметил завершение подготовительных работ и начало закладки фундамента, подчеркнув, что запуск склада обеспечит регион новыми рабочими местами.
"Проект предусматривает создание складского комплекса класса "А" площадью более 100 тыс кв м. После его ввода в эксплуатацию будет создано около 4 тыс новых рабочих мест"
- Рамзан Кадыров
Помимо логистического центра Рамзан Кадыров и Антон Силуанов проинспектировали завод АО "Чеченцемент" в селе Чири-Юрт. Руководитель региона отметил высокие темпы модернизации предприятия.
"После завершения проекта предприятие сможет выпускать до одного миллиона тонн цемента в год. Строительная готовность объекта составляет 95%, поставка оборудования выполнена на 85%, а монтаж - на 75%"
- Рамзан Кадыров
Особая экономическая зона "Грозный" была создана в декабре 2019 года, под нее отведено 256 га земли промышленного назначения. Первое производство на территории ОЭЗ запустили в апреле прошлого года, а 22 июня ввели в эксплуатацию завод по закалке стекла и изготовлению стеклопакетов.