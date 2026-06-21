Отсутствие у Ирана ядерного оружия важнее мирового кризиса – Трамп

Президент США Дональд Трамп озвучил свои приоритеты в противостоянии между Америкой и Ираном. Мировой кризис, по его словам, меньшее зло, чем появление у ИРИ ядерного оружия.

Обеспечение невозможности для Ирана создать ядерное оружие важнее, чем даже кризис мировой экономики, к которому может привести американо-иранское противостояние, такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

По словам главы государства, на данный момент Ормузский пролив полностью открыт – суда беспрепятственно проходят по нему. Он уточнил, что открытие Ормуза произошло после переговоров представителей Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.

"Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо"

– Дональд Трамп