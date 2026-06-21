Вестник Кавказа

Алжир одержал победу на Иорданией на ЧМ-2026

Алжир одержал победу на Иорданией на ЧМ-2026
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Встреча сборных Иордании и Алжира завершилась победой алжирцев. Матч окончился со счетом 2:1. Первый и единственный за игру гол Иордании был забит Низаром Аль-Рашданом. Иордания досрочно вылетела с ЧМ-2026.

Матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Иордании и Алжира завершился со счетом, 2:1, победу одержала сборная Алжира.

Игра прошла в Калифорнии на стадионе "Левайс".

Первый гол был забит на 36-й минуте, счет открыл иорданский полузащитник Низар Аль-Рашдан. 

Затем на 69-й минуте мяч в ворота сборной Иордании отправил алжирец Надир Бенбуали. На 82-й минуте Амин Гуири вывел сборную Алжира вперед, обеспечив команде победу.

Поражение сборной Иордании означает досрочный вылет команды с чемпионата мира. Ранее с ЧМ вылетели сборные Туниса, Гаити и Турции.

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