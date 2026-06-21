Человеческие останки нашли на раскопках в Агдамском районе

В ходе раскопок, проходящих в Агдамском районе Азербайджана, были найдены останки, похожие на скелет человека.
Костные останки, похожие на человеческий скелет, были найдены при раскопках в Агдамском районе.
Они были обнаружены на территории села Баш Гервенд Агдамского района, передает Report.
В сообщении уточняется, что страшная находка была сделана во время земляных работ.
На место обнаружения останков прибыли сотрудники соответствующих органов. Чтобы установить происхождение скелета, а также кому он мог принадлежать, будет проведена экспертиза.
Идет расследование.