Вестник Кавказа

Человеческие останки нашли на раскопках в Агдамском районе

Останки жертв Ходжалинской трагедии в Аскеране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ходе раскопок, проходящих в Агдамском районе Азербайджана, были найдены останки, похожие на скелет человека.

Костные останки, похожие на человеческий скелет, были найдены при раскопках в Агдамском районе.

Они были обнаружены на территории села Баш Гервенд Агдамского района, передает Report.

В сообщении уточняется, что страшная находка была сделана во время земляных работ.

На место обнаружения останков прибыли сотрудники соответствующих органов. Чтобы установить происхождение скелета, а также кому он мог принадлежать, будет проведена экспертиза.

Идет расследование.

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