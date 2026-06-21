В Иране заявили о согласовании разблокировки 12 млрд $ замороженных активов

Представители Вашингтона и Тегерана в ходе двусторонних переговоров в Швейцарии окончательно согласовали разблокировку иранских замороженных активов на 12 млрд $.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил в Швейцарии о согласовании разблокировки 12 млрд $ активов и создании морской линии связи. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

Глава иранских переговорщиков в диалоге с США подтвердил достижение соответствующих договоренностей по итогам прошедших встреч.

"Иранский переговорщик заявил, что в ходе переговоров было окончательно согласовано подписание документа о разблокировке замороженных иранских активов на сумму 12 млрд $"

- заявление

Галибаф также отметил, что Тегеран согласился на создание линии связи, регулирующей проход судов в Ормузском проливе для предотвращения возможных инцидентов.

Портал Axios сообщает, что администрация президента США Дональда Трампа намерена предоставить Ирану доступ к части средств, если Тегеран допустит инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам на территории страны.