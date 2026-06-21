Сотни человек взошли на Курпские высоты в День памяти и скорби в Кабардино-Балкарии

Акцию ко Дню памяти и скорби провели в Кабардино-Балкарии: сотни ее участников взошли на Курпские высоты – стратегическую точку во время Великой Отечественной войны, рассказали в правительстве республики.
В сообщении уточняется, что массовое восхождение было совершено в Терском районе. В нем приняли участие представители республиканских общественных и молодежных организаций, регионального отделения ДОСААФ, районной администрации.
"Подъем на высоту стал символом единства и благодарности тем, кто отдал жизни за Родину"
– правительство Кабардино-Балкарии
После подъема, на высотах, был проведен памятный митинг, на котором поминали героев, павших в годы Великой Отечественной войны. Состоялись также минута молчания и возложение цветов к мемориалу.