Вестник Кавказа

Сотни человек взошли на Курпские высоты в День памяти и скорби в Кабардино-Балкарии

Сотни человек взошли на Курпские высоты в День памяти и скорби в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Восхождение на Курпские высоты было совершено в День памяти и скорби в Кабардино-Балкарии. В годы Великой Отечественной войны здесь была стратегическая точка.

Акцию ко Дню памяти и скорби провели в Кабардино-Балкарии: сотни ее участников взошли на Курпские высоты – стратегическую точку во время Великой Отечественной войны, рассказали в правительстве республики.

В сообщении уточняется, что массовое восхождение было совершено в Терском районе. В нем приняли участие представители республиканских общественных и молодежных организаций, регионального отделения ДОСААФ, районной администрации.

"Подъем на высоту стал символом единства и благодарности тем, кто отдал жизни за Родину"

– правительство Кабардино-Балкарии

После подъема, на высотах, был проведен памятный митинг, на котором поминали героев, павших в годы Великой Отечественной войны. Состоялись также минута молчания и возложение цветов к мемориалу.

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