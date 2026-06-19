Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки до конца года

Глава комитета Госдумы по финансовому рынкузаявил о том, что ЦБ может снизить ключевую ставку к концу 2026 года до 12%.

Ключевая ставка на конец 2026 года будет на уровне 12%, такое предположение сделал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что в дальнейшем стоит ожидать более серьезного снижения ключевой ставки.

По его словам, на следующем заседании возможно ожидать снижения на 0,5 процентного пункта.

"Ожидаю, что на следующем заседании будет 0,5 процентного пункта. До конца года осталось четыре заседания, соответственно по 0,5 четыре раза"

– Анатолий Аксаков

Таким образом, к концу текущего года стоит ожидать, что она будет на уровне 12%, предположил Аксаков в интервью РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что ранее предполагал, что ключевая ставка на конец 2026 года будет в пределах 10-12%.

Напомним, ранее Центральный банк России итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, девятый раз подряд.