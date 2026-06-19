Ситуация с топливом нормализуется в Ставропольском крае

На Ставрополье приходит в норму ситуация с топливом, но на ряде АЗС остаются точечные проблемы, рассказали в Минэнерго края.

Ситуация с топливом стабилизируется, сообщили в министерстве промышленности, энергетики и торговли Ставропольского края.

"Министерство продолжает мониторить топливный рынок Ставропольского края. На данный момент ситуация стабилизируется. Поставки в край есть, логистика внутри региона также нормализуется. Остаются точечные проблемы на некоторых АЗС"

– Минэнерго Ставрополья

Очереди на автозаправочных станциях в регионе стали короче, отметили в ведомстве. Ведется совместная работа Минэнерго и топливных компаний по восстановлению привычного режима работы АЗС в Ставропольском крае.

На прошлой неделе сообщалось о том, что в Кабардино-Балкарии дефицита топлива не наблюдается. В Дагестане, чтобы не допустить искусственного дефицита, заправки ввели лимиты на отпуск топлива.