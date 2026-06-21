АТОР: Российские туристы могут оплатить покупки через СБП в 3 тыс мест в Турции

Российские туристы в Турции теперь могут оплатить товары и услуги рублями через Систему быстрых платежей более чем в 3 тыс торговых точек с любых банковских карт.

В Турции количество мест, где принимают оплату рублями через Систему быстрых платежей (СБП), превысило 3 тыс. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Более 1 тыс таких точек работает в провинции Анталья, включая Аланью, и почти 200 на Эгейском побережье. Через СБП в рублях можно оплатить аптеки, маркеты, рестораны, магазины одежды, сувениров, а также экскурсии, трансферы, спа услуги и билеты в музеи.

Найти эти торговые точки туристы могут непосредственно в Турции через сервисы Яндекс.Карты и Навигатор. Оплату покупок по СБП в приложениях российских банков запустили в апреле.

Продавец формирует на устройстве QR код, который турист сканирует смартфоном и подтверждает в приложении банка. Списание идет в рублях с любых российских карт, включая Мир, Visa и Mastercard, а продавец получает лиры.