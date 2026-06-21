В Иране сообщили о создании канала для решения проблем в Ормузе

На переговорах США и Ирана стороны договорились создать линию связи для оперативного решения возможных инцидентов в Ормузском проливе, поделился Галибаф.

Организован канал связи для избежания и решения инцидентов с судами в Ормузском проливе, сообщил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, передает агентство Mehr.

"В Ормузском проливе могут возникнуть проблемы, поэтому мы согласились создать центр и линию связи, чтобы в случае возникновения проблем мы могли решать их более оперативно в рамках 30-дневного периода"

– Галибаф

Он уточнил, что данный канал связи не будет использоваться для получения судами иранского разрешения на проход через пролив, она предназначена только "для решения проблем с судами или возможными инцидентами, когда можно сделать разъяснения".

По словам Галибафа, управление Ормузом не вернется к довоенному формату, однако международные нормы будут соблюдаться.

"Разумеется, нормы международного права будут соблюдаться, а судоходство через Ормузский пролив будет регулироваться Ираном в соответствии с этими нормами и установленными Ираном правилами"

– Галибаф