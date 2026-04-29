В Чечне открыли первый в республике завод по производству стекла и стеклопакетов

Власти Чечни заявили об открытии первого в республике завода по производству стеклопакетов. Мощность предприятия, которое расположилось на площадке особой экономической зоны "Грозный", составляет 100 тыс кв м продукции.
"Сегодняшнее открытие завода — это хороший пример того, как регион занимается экономикой, экономическим развитием, созданием новых рабочих мест. Причем высокооплачиваемых, квалифицированных рабочих мест. Мы видим, что это производство крайне востребовано в регионе"
– глава Минфина Антон Силуанов
Как отметил глава Минфина, продукция предприятия будет активно применяться при строительстве нового района в Грозном. Завод даст региону 40 рабочих мест.
Площадь объекта составляет около 5 тыс кв м. Завод сможет производить продукцию самого разного профиля, в частности, на предприятии будут использованы технологии для выпуска панорамного остекления.