Вестник Кавказа

В Чечне открыли первый в республике завод по производству стекла и стеклопакетов

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первый в Чечне завод по производству стеклопакетов и стекла открылся в Грозном. Объект даст региону 40 рабочих мест.

Власти Чечни заявили об открытии первого в республике завода по производству стеклопакетов. Мощность предприятия, которое расположилось на площадке особой экономической зоны "Грозный", составляет 100 тыс кв м продукции. 

"Сегодняшнее открытие завода — это хороший пример того, как регион занимается экономикой, экономическим развитием, созданием новых рабочих мест. Причем высокооплачиваемых, квалифицированных рабочих мест. Мы видим, что это производство крайне востребовано в регионе"

– глава Минфина Антон Силуанов 

Как отметил глава Минфина, продукция предприятия будет активно применяться при строительстве нового района в Грозном. Завод даст региону 40 рабочих мест. 

Площадь объекта составляет около 5 тыс кв м. Завод сможет производить продукцию самого разного профиля, в частности, на предприятии будут использованы технологии для выпуска панорамного остекления.

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