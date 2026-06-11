Армения может лишиться права голоса в ОДКБ – Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что если Армения продолжит воздерживаться от уплаты взносов в ОДКБ, то она может остаться без права голоса в организации.

Ереван может потерять право голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если не погасит накопившуюся более чем за два года задолженность, предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Армения в течение всего этого срока не принимает участия в мероприятиях, организуемых ОДКБ, однако все же имеет статус полноправного члена организации, с вытекающими из него правами и обязанностями.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что с начала позапрошлого года армянская сторона не направляет полагающиеся взносы в бюджет ОДКБ. В то же время, указала она, нормативные документы организации не предполагают такого поведения, передает РИА Новости.

"В соответствии со статьей 25 Устава Организации в случае невыполнения государством своих обязательств в его отношении могут быть применены меры, в частности при задолженности перед бюджетом в течение двух лет – приостановление права выдвижения граждан этого государства на квотные должности, а также лишение права голоса в рабочих органах до полного погашения задолженности"

– Мария Захарова

По ее словам, в Москве остаются уверенными в том, что возвращение к полноценной работе в рамках ОДКБ соответствует в основном интересам самого Еревана, так как организация, как и раньше, является эффективным механизмом обеспечения стабильности в регионе, и альтернатив ей нет.