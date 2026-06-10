Пашинян: Армения примет возможное исключение из ОДКБ

Ереван будет вынужден принять решение ОДКБ об исключении Армении, если оно будет принято, заявил Пашинян.

Если страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут решение об исключении Армении, то Еревану останется только принять это решение, рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"По части ОДКБ не могу дать комментарий. Я знаю, что есть механизм исключения из ОДКБ, он действует. Если страны-участницы примут решение исключить Армению, мы вынуждены будем принять это решение во внимание - делать нам больше нечего"

– Никол Пашинян

Напомним, Армения заявила о "заморозке" участия и уже два года не платит взносы в ОДКБ и не участвует в мероприятиях, хотя остается полноправным членом организации. На заседании СМИД ОДКБ 10 июня страны-участницы объединения договорились рассмотреть применение к Армении статьи 25 Устава ОДКБ в связи с неуплатой республикой взносов в течение двух лет, об этом накануне сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.