Вестник Кавказа

Иран и США готовят новый раунд переговоров на высоком уровне

Иран и США готовят новый раунд переговоров на высоком уровне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран и Вашингтон завершили подготовку следующего этапа переговоров на высоком уровне. Иран на ней представят Галибаф и Аракчи, рассказали в МИД Исламской Республики.

Иран и США подготовили новый этап переговоров на высоком уровне, сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, передает телеканал Press TV.

"Гарибабади объявил об успешном завершении технических переговоров четырех стран (Иран, США, Пакистан и Катар - ред.) и завершении подготовки к следующему этапу переговоров на высоком уровне"

– сообщение телеканала

В новой встрече на высоком уровне будут участвовать спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также посредники – премьер-министры Пакистана и Катара Шахбаз Шариф и шейх Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, уточнил Гарибабади.

Замглавы МИД ИРИ также рассказал, что на первой встрече стороны создали четыре специализированные рабочие группы:

  • рабочая группа по снятию санкций,
  • рабочая группа по ядерной проблематике,
  • рабочая группа по реконструкции и экономическому развитию,
  • рабочая группа по мониторингу и осуществлению договоренностей.
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