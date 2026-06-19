Вестник Кавказа

В спасении мальчика в Ингушетии участвуют свыше 500 человек

В спасении мальчика в Ингушетии участвуют свыше 500 человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии восьмой день ищут мальчика, которого снесло течением реки Сунжа. В операции участвуют сотни человек.

Поиски пропавшего восьмилетнего мальчика продолжаются в Ингушетии. На восьмой день операции задействовано почти 550 человек, информирует ГУ МЧС РФ. 

"По состоянию на 13.00 мск общее число задействованных сил и средств составляет 546 человек, из них добровольцев - 309… Основной акцент сделан на раскопках прибрежной территории и очистке иловых отложений. Также на прибрежной территории дополнительно задействованы кинологи"

– ГУ МЧС 

По информации ведомства, поиски ведутся в районе реки Сунжа. В частности, спасательные мероприятия проходят в окрестностях города Карабулак, где произошел инцидент. 

Напомним, что 15 июня восьмилетнего мальчика снесло потоком воды в реке Сунжа, когда ребенок пытался спасти тонущего друга. Другу удалось избежать беды – он ухватился за ветки. На поиски мальчика бросились спасатели и волонтеры со всего Северного Кавказа, в поисковой операции участвовало около 6 тыс человек.

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