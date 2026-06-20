Азербайджан и Туркменистан создадут транспортный коридор Восток — Запад

Баку и Ашхабад договорились об углублении координации в транспортно-логистической сфере для создания коридоров Восток — Запад и увеличения транзитных грузопотоков между странами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов договорились об углублении координации в транспортно-логистической сфере и создании коридоров по линии Восток — Запад. Об этом лидеры государств заявили в ходе совместной пресс-конференции.

Ильхам Алиев назвал стратегическим логистическое сотрудничество Азербайджана и Туркменистана, отметив нехватку надежных мировых маршрутов и важность объединения усилий для роста транзита.

"Мы договорились проводить более углубленную координацию нашей деятельности в транспортно-логистической сфере с тем, чтобы увеличивать грузопотоки и работать над привлечением грузов третьих стран"

- Ильхам Алиев

Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана к партнерству с Азербайджаном на международных площадках и указал на приоритет развития совместной инфраструктуры в каспийском регионе.

"Достигнута договоренность о тесном сотрудничестве в деле создания транспортно-транзитных коридоров по линии Восток — Запад через территории двух стран"

- Сердар Бердымухамедов

Напомним, что сегодня в Баку проходит официальная встреча лидеров Азербайджана и Туркменистана. В рамках переговоров главы государств также подробно обсудили торгово-экономическое взаимодействие, выделив в качестве дополнительных приоритетных направлений сотрудничества энергетику, а также химическую и текстильную промышленность.