США выдали лицензию на операции с иранской нефтью

Минфин США выдал лицензию на операции с иранской нефтью и нефтепродуктами. Документ действует до 21 августа.

Экономическое ведомство США выдало лицензию на операции с иранской нефтью. Документ разрешает до 21 августа этого года производство и продажу "черного золота", а также продукции нефтепрома.

Лицензия также затрагивает взаимодействие с судами, которые заблокированы в рамках режима рестрикций США. Документ будет актуален до 7:00 мск 21 августа.

В рамках лицензии дозволяется импортировать сырую нефть на территорию США, а также поставлять нефтепродукты.

Напомним, что аналогичная лицензия в отношении российской нефти прекратила действие 17 июня.