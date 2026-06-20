Вестник Кавказа

США выдали лицензию на операции с иранской нефтью

США выдали лицензию на операции с иранской нефтью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минфин США выдал лицензию на операции с иранской нефтью и нефтепродуктами. Документ действует до 21 августа.

Экономическое ведомство США выдало лицензию на операции с иранской нефтью. Документ разрешает до 21 августа этого года производство и продажу "черного золота", а также продукции нефтепрома. 

Лицензия также затрагивает взаимодействие с судами, которые заблокированы в рамках режима рестрикций США. Документ будет актуален до 7:00 мск 21 августа.  

В рамках лицензии дозволяется импортировать сырую нефть на территорию США, а также поставлять нефтепродукты.

Напомним, что аналогичная лицензия в отношении российской нефти прекратила действие 17 июня.

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