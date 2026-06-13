Сель перекрыл трассу между Узбекистаном и Таджикистаном

Ливни в горах Сурхандарьи вызвали сход селя, который парализовал движение на мосту трассы из Узбекистана в Таджикистан - сейчас весь поток автотранспорта перенаправлен по объездному маршруту.

Жители Узбекистана и Таджикистана остались без удобного и привычного автомобильного сообщения между соседними странами, и причиной тому стал мощный селевой поток, обрушившийся на мост на международной трассе М-41 после сильных дождей, прошедших накануне.

Примерно с 20:30 до 20:45 по горам Сурхандарьи прошел мощный ливень – после него резко увеличился уровень воды в реке Обизаранг, который и спровоцировал селевой поток, повредивший мост в Сариосийском районе Сурхандарьинской области Узбекистана. Дорожным службам пришлось остановить транспортный поток и организовать объездные маршруты, передает Podrobno.uz.

Сейчас на месте катаклизма работают представители властей и профильных служб, которые обследуют техническое состояние моста и всей важной транспортной артерии, а также оценивают ущерб и разрабатывают меры по восстановлению движения. Пока известно, что причиной повреждений опор моста стало резкое повышение уровня воды и скорости течения, что создало критическую нагрузку на них.

Сейчас движение транспорта перенаправлено по объездному маршруту через селения Узунского района, однако ситуация находится под контролем, и вскоре власти пообещали предоставить дополнительную информацию.

В дорожных службах страны напомнили: мост на 1449-м километре международной автодороги М-41 "Бишкек – Душанбе – Термез" был построен в 1977 году, его длина - 54,7 метра. В процессе эксплуатации он принимает серьезную нагрузку: в час по нему проходит до 600–800 автомобилей.